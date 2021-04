L’ultimo episodio riguarda Son, preso di mira su Twitter e Instagram domenica scorsa. Anche Mou spinge per una soluzione drastica

L’ipotesi che presto i club professionistici inglesi possano chiudere per una settimana le piattaforme social sta diventando sempre più probabile: gli episodi avvenuti dopo l’ultimo turno di Premier spingono verso quella direzione, già annunciata da Swansea (Championship), Birmingham (Championship) e, in Scozia, dai Rangers. Le vittime di una serie di post disgustosi riguardano il Tottenham: sono l’attaccante sudcoreano Son e il presidente Daniel Levy. Il giocatore è stato attaccato su Twitter e Instagram dopo il gol annullato al Manchester United nella gara di domenica (3-1 per i Red Devils) per una manata di McTominay sul viso di Son. L’azione è stata riesaminata prima dalla VAR e poi dall’arbitro Kavanagh al monitor: la rete di Cavani non è stata convalidata.

ANCHE I PRESIDENTI — Il Tottenham, in un comunicato diffuso su Twitter, ha difeso Son: “Un’altra giornata e altri disgustosi abusi razzisti nei confronti dei nostri giocatori. Ci consulteremo con la Premier per valutare l’idea di prendere decisioni più forti per contrastare questo fenomeno”. A questo punto, si è aperto un nuovo capitolo, con un salto di qualità: su Twitter è stato preso di mira, con insulti antisemiti, il presidente Levy.

MOURINHO DURO — La scorsa settimana, era sceso in campo José Mourinho per affrontare il problema: “Penso che sia arrivato il momento di alzare il tiro della risposta ai razzisti. La strada giusta è quella indicata da Swansea, Birmingham e Rangers: chiudere per qualche tempo i profili social dei club”. Uno dei primi a prendere una decisione di questo genere a livello individuale è stato l’ex attaccante francese Thierry Henry: social oscurati a tempo indeterminato.

MACCHIA D’OLIO — Facebook ha dichiarato di aver avviato un’indagine per andare a fondo sugli ultimi episodi. La situazione in Inghilterra sta diventando preoccupante. Il Manchester United ha avuto quattro giocatori insultati dai razzisti: Rashford, Fred, Tuanzebe e Martial. Nel Tottenham è accaduto a Sanchez. Il fenomeno si sta diffondendo a macchia d’olio e a questo punto la sospensione per una settimana dei profili social dei club appare inevitabile.

