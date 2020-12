CHICAGO– La Presidents Cup 2026 non is terrà a San Francisco, ma al Medinah Country Club vicino Chicago. Il circolo, che è stato aperto nel 1925, vanta tre campi da golf e nella sua storia ha già ospitato per tre volte lo US Open e per due volte il PGA Championship. Nel 2012, inoltre, il Medinah Country Club è stato teatro di una storica Ryder Cup, vinta in

Advertisements

rimonta dall’Europa e ribattezzata come “il miracolo di Medinah”. Nel 2022 al Quail Hollow di Charlotte. Poi, nel 2024, al Royal Montreal, il più antico Golf Club del Nord America. Dunque, nel 2026, la Presidents Cup, la sfida tra Stati Uniti e Resto del mondo (giocatori europei esclusi), sarà protagonista a Medinah.