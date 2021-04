“Amo il calcio senza limiti, senza condizioni, senza gabbie”. Così scriveva Barbara Bonansea nella sua autobiografia Il mio calcio libero , a quattro mani con il giornalistaMarco Pastonesi, pubblicata da Rizzoli nell’ottobre 2019 sulla scia della grande esperienza del Mondiale francese. Oggi queste parole aiutano a capire spiegano la scelta dell’attaccante piemontese di entrare nella scuderia di Mino Raiola, il super-procuratore di top player internazionali del calibro di Ibrahimovic, Pogba, Haaland, che così sbarca per la prima volta nel calcio femminile. La notizia non è confermata ma nemmeno smentita dallo staff dell’agente. Ma è comunque un bene per il movimento femminile italiano visto il fiuto per gli affari di Raiola.

Il futuro

—

La fondatezza del rumor sarebbe però implementata anche dal (finora) mancato rinnovo del contratto di Bonansea in scadenza a giugno con la Juventus , club a cui è legata dall’estate 2017. Oltre che dalla corte della corazzata Lione, la squadra “pigliatutto” che fa incetta di Champions (7 nell’ultimo decennio) e di campionesse. Raiola avrebbe già sulla scrivania un’offerta del club di Jean-Michel Aulas, e Barbara, dopo aver detto di no l’anno scorso al Psg e aver fatto spazio in bacheca per il quarto scudetto di fila con la Juve (se non è aritmetico, poco ci manca) sarebbe pronta al salto sul palcoscenico internazionale. Perché lei ama il calcio senza limiti.