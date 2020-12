Parte forte l’Az, già al 1′ Gudmundsson impensierisce Ospina. La risposta del Napoli è però prepotente e porta al vantaggio: cross di Di Lorenzo e tocco sotto porta di Mertens che gonfia la rete. L’attaccante belga al 16′ potrebbe raddoppiare, ma il tiro al volo è alto. Serve il tuffo di Ospina invece al 20′ per evitare il pareggio di Abouklhal. L’inizio della ripresa per il Napoli è da dimenticare: prima Stengs spreca da buona posizione sparando sopra la traversa, poi al 53′ Martins Indi ci mette il piede sul tiro di Koopmeiners e devia in porta l’1-1. Al 60′ Ospina si prende i riflettori : Bakayoko stende in area Aboukhlal, dal dischetto però Koopmeiners si fa ipnotizzare dal portiere azzurro che intuisce e para il rigore . La squadra di Gattuso è lontana parente di quella che ha surclassato la Roma in campionato, le occasioni non fioccano e quando arrivano vengono sciupate: Petagna gira di testa sul fondo e poi allarga troppo il diagonale. Finale 1-1 con discorso qualificazione rimandato agli ultimi 90′ contro la Real Sociedad.

Roma-Young Boys 3-1: Fonseca ai sedicesimi

L’avvio della Roma è deciso e mette in imbarazzo la difesa dello Young Boys: Calafiori sfiora il palo, Bruno Peres va vicino al gol su punizione, Carles Perez manda l’esterno mancino di poco fuori, Pedro e Borja Mayoral impegnano Von Ballmoos. Tante occasioni per i giallorossi, che non trovano la via del vantaggio. E la beffa più grande è che lo Young Boys al primo affondo passa grazie all’azione personale di Nsame al 34′. Poco prima della fine del tempo però Borja Mayoral riesce a pareggiare, sfruttando la ribattuta sul tiro di Pedro e colpendo di testa. Il sorpasso lo firma Calafiori al 59′ con un grandissimo sinistro di prima intenzione al volo da fuori area: la coordinazione è ottima, la stoccata anche, il pallone viaggia come un bolide e si insacca all’incrocio. All’80’ c’è gloria anche per Dzeko che in mezza girata volante firma il 3-1 e sigilla la qualificazione della squadra di Fonseca ai sedicesimi di Europa League. Lo Young Boys chiude in dieci per il rosso diretto a Camara, espulso per fallo di reazione (pugno a Mkhitaryan).

Il tabellino di Roma-Young Boys