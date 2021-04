Era in corso l’assemblea di Lega quando è arrivato l’annuncio dal governo: l’Olimpico di Roma aprirà le porte ai tifosi (in una percentuale del 25%) per la partita inaugurale degli Europei e delle altre in programma in città. Il tema era già sul tavolo della riunione dei club, a maggior ragione d’attualità dopo le ultime notizie: la Serie A che gioca dentro stadi vuoti chiede allo stesso modo di riaccogliere i tifosi.

Advertisements