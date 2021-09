Ronaldo, “quello vero”. Quante volte lo si sente dire, in conversazioni politicamente scorrette e un po’ provocatorie, da parte di persone che l’hanno visto giocare. Ronaldo “quello vero”, registrato come “Il Fenomeno” all’anagrafe dei soprannomi, oggi è il proprietario e il presidente del Valladolid, squadra spagnola di provincia, riconoscibile per le sue particolari maglie a strisce bianche e viola. “Nel 2020-21 siamo retrocessi in “Segunda”, la vostra Serie B – racconta Ronaldo -. È stata una stagione durissima e difficilissima. Senza la nostra gente allo stadio, per causa della pandemia, abbiamo perso un bel po’ della nostra forza. Siamo al lavoro per ritornare nella Liga (la Serie A di Spagna, ndr)”. Dazn ha dedicato a Ronie la serie “El Presidente”, ma non si parlerà di lui come dirigente e basta: “È stata un’occasione per rivivere la mia carriera di calciatore”. Un modo per disvelare un mondo ai ragazzi delle ultime generazioni: chiedete chi è stato Ronaldo. Via Zoom abbiamo poi parlato con Ronie della annata calcistica appena iniziata.