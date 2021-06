L’addio di Rodrigo De Paul è sempre più vicino. Dopo cinque emozionanti stagioni, quindi, le strade dell’argentino e dell’Udinesesi separeranno. Il centrocampista rimarrà per sempre nei cuori dei tifosi bianconeri che lo hanno amato ed ammirato. Nella stagione appena passata, il numero dieci ha segnato nove gol e realizzato altrettanti assist. Se i friulani hanno raggiunto una tranquilla salvezza, gran parte del merito è soprattutto il suo. Il classe ’94, quasi sicuramente, si trasferirà all’Atletico Madrid. L’accordo tra le due società è stato trovato sulla base di trentacinque milioni di euro senza bonus, con il giocatore pronto a firmare un contratto quinquennale a 3,5 milioni. I colchoneros, in questi giorni, stanno discutendo l’approvazione dell’aumento di capitale da 182 milioni di euro. Solo dopo quest’annuncio ci sarà l’ufficialità di De Paul. Marino ed i suoi collaboratori sono già al lavoro per trovare il degno sostituto, anche se non sarà per niente facile. Michele Pazienza, ex centrocampista dell’Udinese, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, per dire la sua proprio su questo argomento.