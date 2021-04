Victor Osimhen dopo un periodo travagliato sembra essersi ritrovato tornando ad essere decisivo con la maglia del Napoli. Il ragazzo nonostante la giovanissima età ha conosciuto la sofferenza e la povertà. Per questo non ha mai dimenticato la sua gente e chi come lui lotta con ogni mezzo per portare a casa il cibo. Come nel caso di una ragazza che nonostante un grave problema fisico tenta di guadagnarsi dei soldi.

Osimhen, una richiesta sui social

In queste ore sul proprio profilo Instagram Osimhen ha pubblicato delle foto in cui appare una ragazza senza una gamba che tenta di vendere delle bottigliette d’acqua. Nella prima immagine esalta la ragazza ricordando come sia necessario superare i limiti sia fisici che mentali per ottenere un guadagno. Il giocatore inoltre ha chiesto aiutarlo a trovare questa giovane donna, che nonostante le difficoltà fisiche prova a portare a termine con determinazione il proprio lavoro. Proprio come faceva lui quando vendeva l’acqua ai semafori di Lagos. Questa la richiesta di Victor:

“Questo è davvero scoraggiante e allo stesso tempo una grande motivazione. Qualsiasi informazione utile su come posso trovare questa ragazza per favore non esitare a mandarmi un messaggio”

