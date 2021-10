Nel girone dell’Italia, vittoria della nazionale elvetica che resta in scia degli azzurri. La Bosnia ne fa 3 al Kosovo, ma l’interista è sfortunato e resta a secco. Ecco tutti i risultati

È la Svizzera la nemesi dell’Italia nella corsa al Mondiale di Qatar 2022: lo dice il risultato di Ginevra, dove l’Irlanda del Nord resta in 10 nel primo tempo e poi cade 2-0 contro gli elvetici. Negli altri gironi di qualificazione vincono facilmente Inghilterra (gol di Tammy Abraham) e Polonia (doppietta di Piatek), la Svezia avanza mettendo nel mirino la Spagna e Dusan Vlahovic firma il sorpasso della Serbia sul Portogallo. Due legni colpiti da Edin Dzeko nel pomeriggio, mentre la Danimarca continua a punteggio pieno con tre reti su quattro provenienti dalla Serie A.

AZERBAIGIAN-IRLANDA 0-3 — Alla vigilia della trasferta di Baku l’Eire ha una classifica assolutamente inaccettabile per i suoi standard e la visita al fanalino di coda del girone è la migliore occasione per cercare la prima vittoria. Ci pensa in brevissimo tempo Callum Robinson, bravo a siglare due reti nel primo tempo, al 7’ e al 39’. Con questi presupposti l’Azerbaigian è presto fuorigioco e il resto del match è una traghettata verso il triplice fischio, con il tris di Chiedozie Ogbene che fa calare il sipario al 91’.

LUSSEMBURGO-SERBIA 0-1 — Un lungo, infinito stallo preoccupa non poco gli ospiti impegnati nella trasferta nel Granducato, ma gli spettri di un pareggio deludentissimo vengono cacciati via dal talento più luminoso della Serbia. Al 68’ è infatti la stella della Fiorentina Vlahovic a rimettere a posto le cose per i balcanici e a permettere alla sua squadra di prendersi momentaneamente il primo posto nel girone ai danni del Portogallo, che però ha una gara in meno alle spalle. Lussemburgo ko.

Classifica: Serbia 14 punti, Portogallo 13, Lussemburgo 6, Irlanda 5 e Azerbaigian 1. Prossimo turno (martedì 12 ottobre): Portogallo-Lussemburgo, Serbia-Azerbaigian.

GEORGIA-GRECIA 0-2 — Il match di Batumi è per un’ora e mezza senza dubbio quello meno pirotecnico tra quelli in programma alle 18 e rispecchia i momenti opachi delle due nazionali, anche se il pareggio che matura via via è soprattutto negativo per la Grecia e le sue ambizioni di playoff. Gli ospiti costruiscono certamente più della Georgia, ma il frutto è soltanto una rete annullata dalla Var nel primo quarto d’ora di gioco: questo fino al 91’, quando la sorte pareggia i conti con gli ellenici che su rigore trovano la preziosissima vittoria con Tasos Bakasetas, prima del raddoppio definitivo al 96’ di Dimitris Pelkas.

SVEZIA-KOSOVO 3-0 — Un match sulla carta senza storia ha bisogno di un calcio di rigore per schiodarsi dallo 0-0 e a incaricarsene è il giocatore del Lipsia Emil Forsberg, con efficacia. A questo punto la Svezia si scioglie e vede il raddoppio di Ludwig Augustinsson stamparsi sul palo, ma dopo l’intervallo il Kosovo scende in campo con un piglio ben diverso. Il laziale Vedat Muriqi trova il pari che viene però annullato per fuorigioco e gli scandinavi, allarmati, reagiscono con due tentativi di Dejan Kulusevski e Alexander Isak. Al 62’ è poi proprio quest’ultimo a duplicare il distacco dalla nazionale balcanica, stendendola con un bel tiro sotto l’incrocio. La gara finisce, Robin Quaison cala il tris al 79’ e la Spagna è così nel mirino.

Classifica: Spagna 13 punti, Svezia 12, Grecia 9, Kosovo 4 e Georgia 1. Prossimo turno (martedì 12 ottobre): Kosovo-Georgia, Svezia-Grecia.

LITUANIA-BULGARIA 3-1 — Il sabato del girone dell’Italia si apre con i primi punti di queste qualificazioni per la Lituania, anche se a Vilnius il primo squillo è bulgaro. Al quarto d’ora Dimitar Iliev fallisce infatti il rigore del possibile vantaggio e i padroni di casa rincarano la dose al 18’ con la rete di Justas Lasickas. Gli ospiti cercano per tutta la prima ora di far valere il maggior tasso tecnico, consci di affrontare una squadra ancora a secco in classifica: così il pareggio al 64’ dell’ex Cagliari Kiril Despodov sembra benaugurante, ma nel finale i baltici centrano l’obiettivo con due guizzi in tre minuti di Fedor Cernych, in gol all’82’ e 84’.

SVIZZERA-IRLANDA DEL NORD: 2-0 — La sfida che interessa da vicino all’Italia vive due momenti chiave nel primo tempo, entrambi negli ultimi dieci minuti di frazione. È infatti clamorosa l’ingenuità di Jamal Lewis al 37’ che, già ammonito in precedenza, perde tempo a oltranza e si fa cacciare dall’arbitro. La Svizzera preme quindi sull’acceleratore per fare suo lo scontro diretto e nei minuti di recupero riesce ad andare in gol con Steven Zuber, letale in contropiede a colpire l’Irlanda del Nord. Consapevole della posizione di favore, la squadra di casa punta allora ad aumentare il divario in ottica differenza reti nel testa a testa con gli Azzurri, ma le molteplici occasioni si tramutano nel raddoppio soltanto al 91’ grazie a Christian Fassnacht.

Classifica: Classifica: Italia 14 punti, Svizzera 11, Irlanda del Nord e Bulgaria 5, Lituania 3. Prossimo turno (martedì 12 ottobre): Bulgaria-Irlanda del Nord, Lituania-Svizzera.

FINLANDIA-UCRAINA 1-2 — La serratissima lotta per il secondo posto alle spalle della Francia passa da partite come quella di Helsinki, spumeggiante dal primo minuto e sbloccata al 4’, con il vantaggio ospite di Andriy Yarmolenko. La Finlandia scricchiola e rischia di affondare, ma alla mezz’ora il bomber scandinavo Teemu Pukki trova un pareggio da rapace d’area per bucare Andriy Pyatov. Poco male per Oleksandr Petrakov, commissario tecnico successore di Andriy Shevchenko, perché al 34’ l’Ucraina torna avanti con Roman Yaremchuk, bravo a capitalizzare un bell’assist di Viktor Tsygankov. A differenza di quel che accade in altri campi, la ripresa è però meno frizzante e l’unico highlight da segnalare è un buon tentativo, a lato, di Paulus Arajuuri: Ucraina seconda.

KAZAKISTAN-BOSNIA-ERZEGOVINA 0-2 — La sfida tra due squadre senza vittorie doveva per forza concedere la prima gioia a una delle nazionali in campo e a festeggiare sono gli ospiti. L’eroe di giornata non è però il bomber dell’Inter Edin Dzeko – che si ferma a una traversa e a un palo -, bensì il suo partner d’attacco Smail Prevljak. Il 26enne di proprietà dei belgi dell’Eupen fa infatti ombra al campione nerazzurro con una splendida doppietta, aperta al 25’ da un colpo di testa e completata al 66’ con un rasoterra. Meritata vittoria per la Bosnia-Erzegovina, mentre al Kazakistan resta solo un gol annullato per fuorigioco.

Classifica: Francia 12 punti, Ucraina 8, Bosnia-Erzegovina 6, Finlandia 5 e Kazakistan 3. Prossimo turno (martedì 12 ottobre): Kazakistan-Finlandia, Ucraina-Bosnia-Erzegovina.

ISOLE FAROE-AUSTRIA 0-2 — È tutta targata Red Bull la vittoria austriaca nell’arcipelago dell’Europa settentrionale, perché il vantaggio al 26’ è opera di Konrad Laimer del Lipsia e il raddoppio al 48’ è invece affare del suo ex compagno di squadra Marcel Sabitzer, da quest’estate al Bayern Monaco. La ripresa è accademia, il risultato è già omologabile

MOLDAVIA-DANIMARCA 0-4 — Dura di fatto 23 minuti la partita dei padroni di casa a Chisinau, visto che in campo non c’è discussione e in quel momento della gara il vantaggio dell’esterno del Bologna Andreas Skov Olsen fa crollare la tenacia moldava. Al 34’ il raddoppio è ancora di matrice “italiana” con il milanista Simon Kjaer su rigore dopo un fallo di mano in area, mentre al 39’ è Christian Norgaard a firmare lo 0-3 ancor prima dell’intervallo. E non finisce qua, perché al 45’ arriva il poker dell’atalantino Joakim Maehle ad aggravare la situazione della Moldavia: il secondo tempo è un allenamento, la Danimarca sa solo vincere.

Scozia-Israele 3-2 — Accade assolutamente di tutto a Glasgow nei primi 45 minuti, per uno scontro diretto in zona secondo posto davvero spettacolare. Dopo soli 5 minuti è infatti Eran Zahavi a dare il via alle danze con una punizione vincente che vale lo 0-1 fino alla mezz’ora, quando Josh McGinn firma il pareggio della Scozia. Con un’altra punizione Israele torna però sùbito avanti questa volta grazie al piede di Munas Dabbur, ma nei minuti di recupero un calcio di rigore può ristabilire l’equilibrio: non accade, perché Lyndon Dykes fallisce dal dischetto e l’intervallo si chiude sull’1-2. Il ritmo rimane alto anche dopo la pausa, ma la serata sembra essere stregata per lo stesso Dykes, che al 57’ vede la Var controllare il suo gol, annullato da Szymon Marciniak per un fallo a inizio azione: nessuna infrazione, rete convalidata e 2-2. Il numero 9 della Scozia resta protagonista assoluto anche più avanti nel match ma, un quarto d’ora dopo, la sua rete del sorpasso è davvero invalidata per fallo. Finita? No, al 94’ Scott McTominay incorna in porta su corner e fa esplodere di gioia i tifosi di Hampden Park.

Classifica: Danimarca 21 punti, Scozia 14, Israele e Austria 10, Isole Faroe 4 e Moldavia 1. Prossimo turno (martedì 12 ottobre): Danimarca-Austria, Isole Faroe-Scozia, Israele-Moldavia.

ANDORRA-INGHILTERRA 0-5 — Il compito del fine settimana per i ragazzi di Gareth Southgate non è dei più complicati e a fine primo tempo il match è già ben indirizzato. Il merito va dapprima a Ben Chilwell al 19’ e in seguito a Bukayo Saka al 40’, i due volti dello 0-2 che matura prima dell’intervallo sui Pirenei. I rischi di rimonta da parte di Andorra sono davvero minimi ma, per stare tranquilla, al 59’ l’Inghilterra appesantisce il passivo con il gol del romanista Abraham su assist di Jadon Sancho. Il quadretto si chiude in definitiva all’81’, con James Ward-Prowse che prima fallisce un rigore e poi insacca in un secondo momento, e all’87’ con il timbro di Jack Grealish, l’idolo delle folle oltremanica.

POLONIA-SAN MARINO 5-0 — Come era prevedibile alla vigilia, a livello tecnico c’è poco da dire nella sfida di Varsavia, con i padroni di casa che vanno a segno tre volte soltanto nel primo tempo: se il terzo, di Robert Lewwandowski, viene annullato per fuorigioco, i primi due sono validissimi. Al 10’ Karol Swiderski sblocca il punteggio nonostante un controllo al Var, al 20’ Mirko Palazzi è protagonista di uno sfortunato autogol per San Marino. Al rientro dall’intervallo in campo c’è anche l’ex Genoa e Milan Krzysztof Piatek, che in meno di 5 minuti si offre volontario per partecipare al festival del gol segnando lo 0-3 della Polonia. Nel finale, all’84’ e al 92’, c’è tempo anche per l’esultanza di Adam Buksa e per la doppietta di Piatek.

UNGHERIA-ALBANIA 0-1 — Dopo un primo tempo davvero soporifero alla Puskas Arena di Budapest, lo scontro diretto in zona playoff si accende nella ripresa, soprattutto per via delle iniziative dell’Albania. Gli ospiti infatti creano e sfiorano più volte il vantaggio, ma l’occasione più nitida è un palo estemporaneo colpito dall’ungherese Attila Szalai. Passato lo spavento, i rossoneri riescono finalmente a passare avanti con il gioiellino di proprietà del Chelsea Armando Broja, autore dell’importantissima rete che vale la difesa del secondo posto in classifica dalle minacciose ambizioni della Polonia.

Classifica: Inghilterra 19 punti, Albania 15, Polonia 14, Ungheria 10, Andorra 3 e San Marino 0. Prossimo turno (martedì 12 ottobre): Albania-Polonia, Inghilterra-Ungheria, San Marino-Andorra.

