I PRECEDENTI

Le due nazionali non si affrontano dalle qualificazioni a Euro 2012, con il pareggio 0-0 in Bulgaria e la vittoria della Svizzera in casa, 3-1 con tripletta di Shaqiri dopo il vantaggio di Ivanov. Non c’è mai stata una sfida nelle qualificazioni ai Mondiali tra queste due formazioni, che si sono affrontate in totale quattro volte in gare ufficiali e sempre nelle qualificazioni agli Europei (la prima volta nel 1990/91): tre successi della Svizzera e un pareggio, Bulgaria ancora a secco. La nazionale bulgara ha vinto due volte in amichevole, l’ultima volta nel ’92 a Berna: 2-0 con le reti di Sirakov e Kostadinov. Il bilancio complessivo, tra partite ufficiali e match senza punti in palio, è dunque di quattro vittorie della Svizzera, altrettanti pareggi e due successi della Bulgaria.