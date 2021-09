Lo avevano promesso, a Imola, che avrebbero voluto fare qualcosa per ricordare Fausto Gresini , tragicamente scomparso il 23 febbraio per le complicazioni insorte dopo avere contratto il Covid-19. E in pochi mesi, dalle parole si è passati ai fatti: il Comune di Imola, in accordo con la famiglia dell’ex iridato della 125, ha infatti deciso di intitolare in suo nome la Variante Alta dell’ Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari che da adesso si chiamerà Curva Fausto Gresini.

l’iniziativa per fausto

La cerimonia avviene nell’ambito della manifestazione “200 Miglia di Imola Revival & Coppa d’Oro”, in programma 11 e 12 settembre all’Autodromo di Imola, che quest’anno è intitolata alla memoria del grande campione imolese che proprio assistendo a quelle gare trasse l’ispirazione e la determinazione per la sua prestigiosa carriera di pilota. Il pubblico potrà seguire la cerimonia di intitolazione dall’esterno dell’Autodromo, in via dei Colli, in corrispondenza della Variante Alta. “Siamo molto orgogliosi e felici che il ricordo di Fausto si mantenga vivo in tantissime manifestazioni a tutti i livelli — le parole della famiglia Gresini — Siamo onorati di aver ricevuto dal Comune di Imola la richiesta di intitolare la Variante Alta dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, Curva Gresini. Una curva all’interno dell’autodromo dedicata a Fausto è per la sua famiglia un gesto forte perché consegna il suo nome alla storia. Grazie di cuore”. Per il sindaco di Imola, Panieri, “con l’intitolazione della Curva Gresini all’interno dell’Autodromo, abbiamo voluto riconoscere nei luoghi più cari a Fausto, in accordo con la famiglia, un ricordo indelebile”. Elena Penazzi, assessore all’Autodromo e Grandi Eventi sottolinea di “tenere tantissimo al fatto che questa decisione sia stata condivisa con la famiglia Gresini”. Infine Pietro Benvenuti, direttore Autodromo Imola: “Fare un’intitolazione a nome di Fausto è un onore per noi, per mantenere sempre vivo il ricordo di un Campione ma soprattutto di una persona eccezionale”.