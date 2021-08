Federico Pastorello, procuratore del belga, sul trasferimento al Chelsea: “Offese oltre la decenza. Lui desiderava quella maglia da quando aveva 16 anni, l’aspetto economico è solo un dettaglio”

Adesso che il trasferimento di Lukaku al Chelsea è ufficiale, scende in campo anche Federico Pastorello. L’agente del belga ha deciso infatti di intervenire “a fronte delle troppe insinuazioni e dei commenti a dir poco inopportuni degli ultimi giorni”. Scrive in una nota: “Ho sempre accettato – e continuerò a farlo in futuro – il confronto e le critiche costruttive: fanno parte del gioco per chi svolge un ruolo con una notevole rilevanza mediatica. Ciò che non possiamo assolutamente tollerare sono le falsità, le insinuazioni, le offese e le minacce che abbiamo ricevuto (anche nei confronti della mia famiglia e delle mie figlie, per esempio) che hanno ampiamente superato il limite della civiltà, della decenza e della sopportazione”.

Il sogno di Romelu — Poi aggiunge: “La narrativa secondo la quale il trasferimento di Lukaku sarebbe stato ‘architettato’ e ‘forzato’ solo per assecondare interessi economici sta portando tutti assolutamente fuori strada. In uno scenario in cui Lukaku non ha mai manifestato pubblicamente alcun disagio o malcontento riguardo la sua esperienza all’Inter, la sua situazione contrattuale o le note vicende societarie, l’interesse del Chelsea ha davvero toccato l’animo di Romelu fin dal primo istante, perché quel club rappresenta per lui qualcosa di unico e speciale. Ho visto nei giorni scorsi un video del 2009 in cui 16enne ha visitato con la sua scuola lo stadio di Stamford Bridge e giurava che un giorno avrebbe giocato sul quel campo. Consiglio a tutti di guardarlo con attenzione: è impressionante la lucidità con cui un ragazzino di 16 anni già disegnava il suo futuro”.

“Voleva vestire quella maglia, ci è riuscito appena 18enne e purtroppo se ne è andato prima di poter lasciare il segno e vincere qualcosa di importante. Questa sfida è rimasta come un tarlo nel suo cuore e nella sua mente per tutti questi anni. E quando, in modo quasi inaspettato, si è materializzata l’opportunità di riprovarci – a 28 anni dopo due stagioni da assoluto protagonista con l’Inter – quasi non ci credeva. Era la possibilità di chiudere il cerchio e, da professionista esemplare quale è, ha deciso che era il momento di accettare nuovamente quella sfida”.

“Che ci crediate o no, l’affetto di tutti i tifosi e il legame speciale con la città di Milano lo hanno fatto riflettere a lungo: ma poi, una volta presa la sua decisione, l’ha portata avanti con convinzione e fermezza. Personalmente, vivo il mio lavoro come una questione di famiglia. P&P è una grande famiglia e i nostri ragazzi sono la nostra famiglia calcistica. Il mio ruolo, da ‘capofamiglia’, è assicurarmi che i ragazzi siano personalmente felici, professionalmente sereni e nelle migliori condizioni per poter realizzare i propri sogni. L’aspetto economico è un dettaglio, ma non è il fattore principale che determina le nostre scelte e quelle dei nostri assistiti”.

Sull’Inter — Infine sull’Inter: “Posso garantire che l’a.d. Giuseppe Marotta, il d.s. Piero Ausilio – oltre che il tecnico Simone Inzaghi che si è adoperato in prima persona – hanno fatto tutto quanto fosse in loro potere per evitare questo trasferimento. Ma ci sono circostanze che vanno oltre la loro sfera decisionale e dipendono dalle indicazioni della proprietà”.

Fonte Gazzetta.it