Quest’oggi la Juventus ha ufficializzato l’accordo che prevede il prolungamento del contratto del giovanissimo difensore centrale Radu Dragusin. A raccontare i retroscena è stato l’agente Florin Manea, intervenuto ai taccuini di tuttojuve.com: “Siamo molto contenti, abbiamo aspettato un po’ ma ne è valsa la pena. Radu avrà la possibilità di lottare con i migliori del mondo, ha grande voglia di stare qui e lavorerà sodo per diventare il titolare in futuro. E’ stata decisiva la sua volontà. Ci è stato promesso che rimarrà ed avrà l’opportunità di provare senza andar via in prestito. Sicuramente ha scelto la strada più difficile, ma poco per volta sono convinto che potrà soddisfare il suo sogno”.

“Sì, posso confermare che siamo stati contattati da diversi club europei. Al giocatore si erano interessati Crystal Palace, Newcastle, Lipsia, Wolfsburg e anche il Tottenham, abbiamo presentato le offerte al ragazzo che però non ha avuto dubbi ed è voluto restare alla Juventus. E’ cresciuto qui, ormai lo conoscono e si è adattato, Radu ritiene il club una delle prime cinque squadre nel mondo“.