L'altra metà dell'affare Donnarumma è la definizione del futuro di Wojciech Szczesny. Al di là del valore internazionale di entrambi, se l'inseguimento a Gigio ha senso sul piano anagrafico (il portiere del Milan è del 1999, il polacco del 1990), è probabilmente anche il momento migliore in termini di bilancio per un avvicendamento del genere.

“Tek” a 30 anni ha ancora davanti stagioni da Juve, ma ormai all’età della maturità la sua quotazione sul mercato non andrà a salire.

Il bilancio — Non sono più i tempi dei 60 milioni di valutazione con cui la Juve aveva risposto in passato all’interesse delle pretendenti. Ma per un giocatore arrivato per 15 milioni nel 2017, anche a un valore attuale tra i 30 e i 40 milioni si materializzerebbe una plusvalenza importante che – sempre, ma tanto più visti i bilanci in tempo di Covid – è un mantra ricorrente e una bussola che orienta gli affari più di alcune valutazioni tecniche. Abbastanza per rendere accettabile, al di là dei valori tecnici, il maggior ingaggio chiamato da Gigio: che si prenda in considerazione l’offerta del Milan (8 milioni) o la richiesta di Donnarumma (12) siamo sicuramente sopra i 6,5 milioni annui del contratto che lega Szczesny alla Juve ancora fino al 2024.

Gli errori — A prescindere da Donnarumma, Szczesny sa di essere un valore per la Juventus. Normalmente è una consapevolezza importante, di questi tempi però può essere anche consapevolezza di poter finire sul mercato. Che dipenda o meno da un periodo di diversa serenità rispetto al solito, l’ultimo periodo ha portato qualche macchia sulla stagione di alto livello di “Tek”. Le colpe spesso sono condivise, ma il portiere si è ritrovato più spesso del consueto dalla parte sbagliata della storia: dal pasticcio con Bentancur all’andata con il Porto al gol preso al ritorno sulla punizione in cui si è aperta la barriera, fino alle responsabilità su entrambe le reti subite nel derby. Periodi che capitano in un mestiere in cui l’errore si paga caro più che in altri, al di là delle voci più o meno recenti.

Le destinazioni — Conoscere il valore di Szczesny e dichiararlo però resta ancora ben distante da stabilire che abbia un mercato. Non perché manchino gli estimatori, ma perché il domino delle porte delle big europee è abbastanza fermo e per immaginare una destinazione non c’è esattamente l’imbarazzo della scelta. Il meglio al momento probabilmente è il Borussia Dortmund, o forse il Tottenham se si rivelasse praticabile la pista di Lloris al Psg, anche se i parigini potrebbero tenere Navas, così come il Real con Courtois. Perché il gioco di incastri abbia senso, bisogna che cominci a muoversi almeno la prima tessera.

