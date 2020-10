TORINO – Juventus-Barcellona è la sfida del giorno in Champions League. Senza Cristiano Ronaldo che incoraggia i bianconeri da casa, essendo ancora positivo al Covid-19. Lapo Elkann non manca di far recapitare via web il suo sostegno al fuoriclasse portoghese e alla sua squadra del curoe. Ecco il cinguettio: «Non vediamo l’ora di rivedere #CR7 in campo e anche senza di LUI non temiamo né il #Barça né Messi né nessuno. FORZA RAGAZZI vinciamo e facciamogli vedere chi siamo. #PortiamolaAcasa#JuveBarça».

Fonte tuttosport.com