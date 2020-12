AS Roma e Mkers hanno ufficializzato la loro nuova partnership, l’obiettivo è quello di far crescere a tuttotondo la presenza della società sportiva della capitale all’interno del mondo esport.

Attraverso il proprio profilo Linkedin Paolo Cisaria, CEO dei Mkers, ha annunciato così la nuova partnership: “Oggi lanciamo la collaborazione con AS Roma, un club lungimirante che ha deciso di investire davvero nel settore esport.

Questo è il video lancio prodotto e post prodotto dalla nostra divisione creativa.

Ora a noi la responsabilità di produrre i risultati attesi.

C’mon Mkers, make it or break it!”

Nel video annuncio, postato sia dallo stesso Cisaria che dal profilo Twitter del settore esport dell’AS Roma, oltre alla collaborazione tra le due organizzazioni, viene annunciato anche il nuovo team di Pro Players che rappresenterà la società giallorossa durante le copetizioni di PES2021, come la eFootball Pro e la eSerie A Championship.

I giocatori che formeranno il nuovissimo team dell’AS Roma Esport saranno: Emiliano “SVenom” Spinelli, Marko “Roska” Roksic e Stefan ‘Kepa’ Slavkovic.

Il trio è composto da giocatori noti all’interno del panorama esport internazionale; SVenom, che l’anno scorso ha rappresentato l’Arsenal esport, ha ottenuto numerosi risultati anche a livello internazionale durante i suoi 12 anni di carriera. Roksa ,oltre a essere il capitano di questo trio, è il capitano della nazionale serba e ha annunciato di essere eccitato dall’idea di rappresentare i colori della Roma. Kepa, ex giocatore della sezione esport del FC Nantes durante la stagione competitiva dell’anno scorso, si è presentato ai tifosi carico e con grandi aspettative per questo nuovo team.