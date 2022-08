BERGAMO – Steve Pagliuca era stato chiaro domenica sera, dopo il pareggio dell’Atalanta con il MIlan, facendo il suo debutto mediatico in Italia davanti alle telecamere di Dazn: “Vogliamo investire per far crescere la squadra – aveva affermato il copresidente della società bergamasca – La famiglia Percassi cerca grandi giocatori da portare a Bergamo. I Percassi e Gasperini stanno facendo un grande lavoro. La nostra strategia è investire per migliorare“. Dalle parole ai fatti. Mai, nei dodici anni della seconda gestione Percassi, l’Atalanta aveva investito tanto in una sessione di mercato: sinora circa 100 milioni di euro, contemplando i riscatti dei cartellini di Jeremie Boga, 25 anni e Merih Demiral, 24 anni (40 milioni complessivi); gli acquisti di Ederson, 23 anni (costo 18 milioni); Brandon Soppy, 20 anni (10 milioni); Ademola Lookman, 24 anni (15 milioni); Rasmus Hojlund, 19 anni (17 milioni). E non è ancora finita perché entro le 20 del primo settembre ci saranno altre sorprese (occhio a Borna Sosa, 24 anni, esterno dello Stoccarda e della Croazia). Sinora sono stati ceduti Pessina, MIranchuk e Freuler. La verità è che la Dea di Gasp VII sta cambiando vistosamente pelle. Il colpo Hojlund, nazionale danese Under 21, 6 gol nelle prime 8 gare stagionali con lo Sturm Graz, è la risposta societaria alla richiesta del tecnico che, da tempo, reclamava un centravanti di ruolo per rafforzare il quinto attacco dell’ultimo campionato (65 gol in 38 partite, ex aequo con il Verona) dopo che nella stagione precedente era risultato il primo (90 reti in 38 giornate).

C’è di più: ci sono i giovani cresciuti a Zingonia. Chi come Giorgio Scalvini, 18 anni, 23 presenze e 1 gol fra campionato e coppe nella passata stagione e chi, mandato in prestito per accumulare esperienza, è rientrato alla base: Marco Carnesecchi, 22 anni, portiere che assieme a Caleb Okoli, 21 anni, ha dato un contributo determinante al ritorno della Cremonese in serie A e alla qualificazione dell’Under 21 all’Europeo 2023. E poi Matteo Ruggeri, 20 anni e Nadir Zortea, 22 anni, tutti e due reduci dalla formativa esperienza salernitana. In un ambito storicamente diverso rispetto alla sua prima stagione bergamasca quando lanciò in orbita Cristante, Caldara, Gagliardini, Conti, Kessie, Petagna ora Gasperini sta rimodellando l’Atalanta puntando di nuovo sulla linea verde e mescolandola con l’esperienza dei veterani del nucleo storico. L’impressione è che Gian Piero sia all’inizio di un nuovo ciclo, benedetto anche dal boom della campagna abbonamenti che ha sfiorato il 100% di venduto rispetto alle 14 mila tessere disponibili. “Mai visto tifosi tanto appassionati come quelli di Bergamo“, ha commentato Pagliuca, testimone dello spettacolo di passione andato in scena al Gewiss Stadium. Detto dal Signor Boston Celtics, questo è davvero un complimento lusinghiero.

