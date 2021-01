BERGAMO – Seconda Supercoppa Primavera consecutivo messa in bacheca dall’ Atalanta che ha battuto, come l’anno scorso, la Fiorentina (che aveva vinto la Coppa Italia) con il punteggio di 3-1

La partita

Atalanta in vantaggio al 19′: Ghislandi dalla trequarti serve in area avversaria Cortinovis che dapprima vince un rimpallo poi batte il portiere avversario Luci. Al 35′ arriva il pareggio viola, con Agostinelli che, sugli sviluppi di un calcio d’angolo,

mette il pallone all’angolo opposto con il piede mancino. Ad inizio ripresa Atalanta vicina alla rete, ancora con Cortinovis. Il raddoppio nerazzurro arriva al 22′: ripartenza con lancio di Panada tra le linee per Kobacki che se ne va e insacca il raddoppio, complice una deviazione di Dalle Mura. Tris al 29′: Vorlicky se ne va in azione personale e dal limite, dopo essersi accentrato, non lascia scampo a Luci, 3-1. Al 35′ Ponsi cade in area di rigore, la Fiorentina reclama un penalty ma il direttore di gara lascia giocare, mentre al 41′ Cortinovis si divora l’opportunità di portare a 4 le marcature nerazzurre. In pieno recupero Fiorini, direttamente da calcio di punizione, colpisce il palo