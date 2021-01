SIVIGLIA (Spagna) – L’ Athletic Bilbao conquista la terza Supercoppa Spagnola della sua storia battendo 3-2 ai supplementari il Barcellona sul neutro di Siviglia. Alla doppietta di Griezmann per i blaugrana rispondono i gol di De Marcos e Villalibre per i baschi nei tempi regolamentari. Decide al 3′ dell’overtime un gran gol di Inaki Williams.

Messi dal 1′. De Marcos risponde a Griezmann

Leo Messi supera i problemi fisici che l’hanno afflitto durante le scorse settimane ed è della partita dal 1′. Finora ventiquattro finali di Supercoppa per i blaugrana, con 13 vittorie. Per i baschi, che hanno alzato il trofeo in due occasioni, è la quinta partecipazione. All’ Estadio de La Cartuj di Siviglia ( lo stadio “olimpico” della città andalusa, che ha ospitato fra i tanti eventi anche la finale di Coppa Uefa Celtic-Porto nel 2003) è l’Athletic a partire con più grinta, mettendo con continuità cross interessanti nell’area di Ter Stegen, senza successo. Al 25′ il portiere tedesco è bravo su un tiro di Capa. Messi al 37′ è il primo acuto del Barcellona, con la Pulce che calcia forte ma alto dalla lunga distanza. Al 40′ però i catalani passano: azione veloce in verticale fra Messi e Jordi Alba, palla al centro del terzino che arriva a Griezmann dopo un rimpallo, e il francese insacca. E’ 1-0 Barca. Neanche il tempo di esultare che l’Athletic pareggia: Jordi Alba si perde clamorosamente De Marcos su un cross di Williams sul secondo palo e il basco insacca l’1-1.

Griezmann raddoppia, Villalibre al 90′ fa 2-2

Nel secondo tempo è ancora l’Athletic a lanciare il primo affondo, con Dani Garcia che calcia con potenza ma con poca mira verso la porta, mandando alto. Al 52′ una punizione di Messi fa la barba al palo di destra della porta di Simon, e quattro minuti dopo il Var annulla il vantaggio dell’Athletic per un fuorigioco di Raul Garcia, che aveva svettato di testa su una punizione di Muniain e battuto Ter Stegen. Baschi arrembanti, che vanno ancora vicini al vantaggio con Williams al 66′, ma è il Barcellona a trovare il guizzo vincente: è ancora Griezmann, imbeccato da Jordi Alba dalla sinistra con un cross rasoterra, a freddare per la seconda volta il portiere basco e portare in vantaggio i suoi. Con l’ Athletic in avanti a cercare il vantaggio, i catalani vanno vicina al gol con De Jong ma, al 90′, Villalibre fa esplodere Bilbao: punizione tagliata dalla destra di Muniain e zampata vincente del neo-entrato centravanti nativo di Guernika, che impatta su 2-2. Si va ai supplementari.

Inaki Williams da cineteca, Athletic campione: 3-2 al Barca

Pronti-via e Inaki Williams pesca dal cilindro una giocata fantastica, portando avanti i suoi con un gran destro a rientrare dal vertice sinistro dell’area, non lasciando scampo a Ter Stegen. Unai Nunez ha anche la palla del k.o. al 104′ ma non trova la deviazione vincente a pochi passi dal portiere. Al 110′ Griezmann ha sul destro la palla del pareggio e della tripletta, ma tira fuori colpendo al volo su un cross di Jordi Alba. E’ ancora Nunez per i baschi a mancare l’affondo finale al 115′, ma la mazzata finale ai suoi la dà Leo Messi che si fa espellere al 120′ per una manata a palla lontana su Villalibre. Vince l’Athletic pe 3-2, la Supercoppa va a Bilbao per la terza volta nella storia.