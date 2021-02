VILA-REAL (Spagna) – Dopo un pareggio e una sconfitta rimediati nel doppio confronto con il Levante, torna al successo l’Atletico Madrid nella 25ª giornata della Liga: lo fa grazie alla sfortunata autorete di Alfonso Pedraza al 25′ e al ritorno al gol di Joao Felix, subentrato ad inizio ripresa al posto di uno spento Lemar. All’Estadio de la Ceramica, contro un Villarreal autentico dominatore del primo tempo, a far notizia,

più che une sostituito dall’ex Inter Kondogbia al 76′, è l’esultanza polemica (un dito alla bocca invitando al silenzio) del talento portoghese, che non segnava da gennaio: As si interroga chi possa essere il destinatario del gesto e non si esclude il tecnico Simeone. Per i colchoneros, soltanto sette minuti per un’altra vecchia conoscenza della Serie A, Lucas Torreira, il tempo necessario per assistere da vicino ad una