Il progetto si avvale del supporto di una psicologa dello sport in qualità di tutor, il cui compito è affiancare il coach Olimpia durante le attività previste. Le finalità sono molteplici e investono sia la sfera prettamente emotiva e psicologica che quella fisica. Laureus cerca infatti di educare i bambini al rispetto delle regole e alla comunicazione tra pari e con l’adulto, affinché possano acquisire delle competenze da un punto di vista emotivo, psicologico e motorio.

Per venire incontro alle difficoltà che al momento affliggono sia lo sport che la scuola, a causa dell’aggravarsi della pandemia, si è pensato di suddividere il progetto in due fasi: la prima vedrà il coinvolgimento diretto dei giocatori dell’Olimpia Milano, mentre la seconda, da definire in base all’evoluzione dell’emergenza, prevede attività motorie in palestra in collaborazione con un insegnante e lo psicologo Laureus. In un momento in cui i ragazzi sono giocoforza privati della pratica sportiva, infatti, è fondamentale riscoprirne il suo valore in termini di crescita ed evoluzione personale.

Quest’anno Olimpia Milano ha coinvolto due nuovi ambassador, Kyle Hines e Luigi Datome, da anni parte della famiglia di One Team. Hines commenta così: “Sono felice di essere ambasciatore del progetto One Team assieme a Gigi Datome per l’Olimpia Milano. Dal 2012, dall’inizio quindi, faccio parte del programma. È stato bello vedere come di anno in anno sia cresciuto e come continui ad aiutare tante persone. Il progetto ci permette, come atleti, di avere un vero e proprio impatto nella comunità in cui giochiamo. Non vedo l’ora di continuare ad aiutare la missione di One Team”.

Gli fa eco Datome: “One Team è un modo per aiutare e per sensibilizzare tematiche socialmente utili. È un onore ogni anno farne parte e poter incidere sulla vita di chi partecipa al progetto.”

One Team è il programma aziendale di responsabilità sociale (CSR) di Euroleague Basketball e utilizza il basket per avere un impatto sociale positivo nelle realtà nelle quali opera. Euroleague Basketball e i suoi club hanno creato e implementato One Team, che unisce le attività di ogni club sotto il tema “dell’integrazione nella comunità”. Dalla sua fondazione, nel 2012, il programma One Team ha raggiunto direttamente o indirettamente 22.000 partecipanti, attraverso i diversi progetti delle singole squadre.