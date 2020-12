MILANO – Lautaro Martinez, nel corso della scorsa stagione, è stato corteggiato per mesi dal Barcellona. A detta del suo agente, Carlos Alberto Yaqué, il Toro non ha alcuna voglia di cambiare aria: “ Ha altri tre anni di contratto, chi lo vuole deve trovare un accordo con l’Inter ma lui è tranquillo e felice in nerazzurro, gioca e cresce. Oggi sta bene dove sta. E’ ovvio Advertisements “.