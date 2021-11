Eppur non si abitua. Eppure il nervosismo è troppo forte per poter essere gestito con semplicità. Lautaro ci è già passato, non è la prima volta che si trova di fronte a una periodo di astinenza così lungo. Un anno fa, tra novembre e dicembre, restò senza segnare per otto partite, tra campionato e Champions. Ora siamo a sette ed è qui, anche qui, che l’Inter ha pagato dazio in campionato: una sconfitta e due pareggi dall’ultima sosta a questa, che poi si traduce con il divario dal primo posto di Milan e Napoli.