Simone Inzaghi in isolamento domiciliare per il covid, domani a Verona a guidare la Lazio sarà il suo vice Massimiliano Farris. È il secondo storico dell’allenatore biancoceleste, conosce pregi e difetti della squadra che non dovrebbe quindi risentire dell’assenza del tecnico. “È stata una settimana molto particolare – ammette Farris -. Abbiamo appreso della positività di Simone e ci siamo dovuti organizzare di conseguenza. Diciamo che oggi la tecnologia aiuta tantissimo. Inzaghi ha seguito da remoto tutti gli allenamenti, ha partecipato alle sedute tattiche, è mancata solo la sua presenza fisica. Speriamo di riaverlo al più presto qui con noi, ma in questo momento l’unica cosa che conta davvero è che possano guarire in fretta lui e i suoi familiari”.

Partita fondamentale

Domani Inzaghi seguirà la Lazio dalla tv, i suoi giocatori proveranno a restituirgli il buonumore. “Per noi – continua Farris – quella col Verona è una partita decisiva nella corsa alla Champions. Siamo reduci da tre vittorie consecutive e dobbiamo assolutamente dar seguito a questi risultati per continuare a puntare al quarto posto”. Di fronte c’è però un avversario tosto, che tra l’altro all’andata ha già battuto la Lazio. “Il Verona è una squadra forte – ancora Farris -. Gioca molto bene ed ha sempre una grande intensità. Ci sarà tanto da lottare, dovremo anche noi essere molto intensi se vogliamo prevalere”. Mancheranno gli squalificati Correa e Lazzari oltre all’infortunato Luiz Felipe. In avanti ci sarà la coppia Immobile-Caicedo, il pacchetto di centrocampo sarà composto da Milinkovic, Leiva e Luis Alberto, mente in difesa sono certi del posto Acerbi e Radu. I dubbi riguardano la casella di difensore di destra (Patric o Marusic), e quelle relative ai due esterni di centrocampo, per i quali sono in ballo lo stesso Marusic (se non gioca in difesa) e poi Lulic, Fares ed Akpa Akpro. Nessun dubbio tra i pali, dove ci sarà come al solito Reina.