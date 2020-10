FORMELLO – Lazio in piena emergenza, in mattinata si registrano anche i forfait di Patric, Fares e Akpa Akpro. Da capire le loro situazioni. La società non ha fatto comunicati, per via della privacy, sui giocatori positivi al Coronavirus. Inzaghi avrà grosse difficoltà nel mettere in campo l’undici anti-Torino.

