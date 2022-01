ROMA – “L’Atalanta aveva delle grandi difficoltà, ma noi avevamo cinque giocatori fuori e due rientrati solo ieri. C’erano delle difficoltà. E penso che i miei abbiano fatto una buona partita, è mancata brillantezza, soprattutto nella ripresa. I 120’ di Coppa Italia si sono fatti sentire. Dal punto di vista offensivo, negli ultimi venti metri, non abbiamo fatto bene. Ma nei metri prima sì, ci siamo arrivati bene. Dove serviva brillantezza. Ma i difensori l’Atalanta li aveva tutti e il loro obiettivo era non subire”. Ha commentato così, Maurizio Sarri, la partita tra la sua Lazio e l’Atalanta. Il tecnico, a Sky Sport, ha continuato: “Oggi è mancata solo brillantezza, abbiamo giocato 120’ pochi giorni fa con gli stessi calciatori perché siamo con tante assenze. Negli uno contro uno è mancata brillantezza e poi Felipe non attacca molto l’area, lo stesso Zaccagni. Se stiamo in campo nella maniera giusta la giornata di grazia la trovano tutti. Felipe Anderson prima o poi ci farà una grande partita, Zaccagni sta facendo bene”.