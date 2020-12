ROMA – Sul fronte rinnovo, tutto congelato . E non certo dal freddo, che nella Capitale deve ancora arrivare. Ma se poche settimane fa il prolungamento del contratto di Simone Inzaghi – scadenza 2021 – sembrava una formalità, dopo gli ultimi risultati altalenanti dei biancocelesti è ancora aperta la pausa di riflessione e sicuramente le firme, se arriveranno, non saranno prima dei primi mesi del 2021.

Niente regalo di Natale, dunque, dopo le ultime partite e una classifica che, nonostante la vittoria con il Napoli e la buona prova di San Siro finita comunque con una sconfitta, resta deficitaria rispetto all’anno passato. Ciò ha aperto una serie di riflessioni da entrambe le parti: per conto di Inzaghi, che ha sempre dato valore alla Lazio, spesso descritta come la sua seconda famiglia, ma che nel suo intimo convive da tempo con l’ambizione di fare il salto in un top club. Dall’altra il patron Claudio Lotito, che da buon padre di famiglia (padrone, si intende) non manca mai di sottolineare il valore della rosa che ha messo a disposizione, soprattutto quando i risultati stentano ad arrivare […]

