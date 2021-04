La partita del 23 dicembre si è chiusa con la vittoria dei rossoneri per 3-2. Un match, quello di San Siro, intenso ed emozionante. Dopo 17 minuti il Milan era già in vantaggio per 2-0 grazie al gol di Rebic e al rigore di Calhanoglu. Ma la Lazio ha accorciato le distanze al 27’ con Luis Alberto, sugli sviluppi di un rigore di Immobile respinto da Donnarumma. Al 14’ della ripresa il pareggio dello stesso Immobile, su assist di Milinkovic. La squadra di Pioli è però riuscita a conquistare i tre punti al 92’ grazie al colpo di testa di Theo Hernandez dopo il corner battuto da Calhanoglu. Quel Milan era in testa alla classifica con 34 punti, unica squadra di Serie A ancora imbattuta e reduce da 26 partite senza sconfitte (19 vittorie e 7 pareggi). Molto più indietro la Lazio, con 21 punti.

i precedenti

Oggi la situazione delle due squadre è diversa. Il Milan non è più in grado di lottare per lo scudetto (troppo lontana l’Inter) e deve combattere con il coltello tra i denti per difendere un posto in Champions, che era l’obiettivo di inizio campionato. La Lazio deve recuperare la partita contro il Torino e la Champions è un traguardo ancora raggiungibile, a patto di non fallire gli scontri diretti. Nell’ultima sfida di Serie A giocata all’Olimpico, lo scorso luglio, netta vittoria del Milan per 3-0 con reti di Calhanoglu, Ibrahimovic su rigore e Rebic. In precedenza c’erano stati lo 0-0 in Coppa Italia e l’1-1 in campionato. L’ultima vittoria della Lazio, in casa, contro i rossoneri è del 10 settembre 2017, un 4-1 firmato dal solito Immobile (doppietta), Luis Alberto e Parolo (di Montolivo l’inutile rete dei rossoneri). I precedenti in A nella Capitale sono 77, con un bilancio di 19 vittorie della Lazio, 22 successi rossoneri e 36 pareggi. Il match che ha fatto registrare il maggior numero di reti (ben 8) è stato quello della stagione 1999/2000 (4-4).