Firme in arrivo. La Lazio vuole consegnare a Sarri una rosa all’altezza per centrare gli obiettivi stagionali (quello principale è il piazzamento fra le prime 4 in campionato). Per questo già oggi potrebbero arrivare le firme di Hysaj e Felipe Anderson. I primi due esterni, uno di difesa e uno d’attacco, per mettere il tecnico toscano nelle condizioni di lavorare sul 4-3-3 dopo anni nei quali la rosa era stata costruita per il 3-5-2 di Inzaghi.