ROMA – Ciro Immobile presente per la sfida alla Fiorentina, da capire se giocherà. Il tecnico Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi allo Stadio Olimpico di Roma. L’attaccante della Lazio ci prova: ha saltato la rifinitura della vigilia, cercherà di scendere in campo nonostante non sia al meglio.