TORINO – Saranno riprocessati già domani all’ospedale Moscati di Avellino i tamponi eseguiti dal centro Futura Diagnostica sui calciatori della Lazio e acquisiti dalla procura della Repubblica del capoluogo campano nell’ambito del fascicolo aperto a carico del presidente del cda della struttura sanitaria irpina, Massimiliano Taccone, con le ipotesi di falso, truffa in pubbliche forniture ed epidemia colposa.

Attenzione ai tamponi dall’esito contraddittorio

Verranno analizzati i tamponi eseguiti Advertisements Juventus, un centinaio circa. La procura di Avellino ha nominato come proprio consulente tecnico la dottoressa Maria Landi, responsabile del dipartimento di Microbiologia e Virologia dell’azienda ospedaliera Moscati di Avellino, e intende fare luce sulla correttezza delle procedure eseguite. Particolare attenzione verrà posta sui tamponi dall’esito contraddittorio, negativi stando agli esami fatti dalla Futura Diagnostica di Avellino venerdi, ma positivi sia ai controlli Uefa di inizio settimana che ai test rapidi effettuati sempre venerdì scorso al Biocampus di Roma cui la Lazio si era rivolta per una ulteriore verifica. Proprio l’esito discordante dei test riscontrato al Biocampus aveva portato allo stop per Immobile, Leiva e Strakosha, tutti e tre positivi al tampone e fermati dall’Asl alla viglia della gara con la Juventus. Taccone, indagato dalla procura diretta dal procuratore aggiunto facente funzioni, Vincenzo D’Onofrio, si è riservato di nominare un proprio consulente tecnico di parte.

Fonte tuttosport.com

