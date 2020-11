ROMA – Ciro Immobile segna ancora. Altra grande partita con la sua Lazio, all’Olimpico battuto lo Zenit per 3-1. Biancocelesti con un piede e mezzo agli ottavi di Champions League. Ai microfoni di Sky Sport, il bomber ha commentato felice: “Quando non gioco a calcio sono come un bambino senza giocattoli. Ci metto passione e volontà, ho dedicato la vita a questo gioco. Se non posso scendere in Advertisements . Volevo dare qualcosa in più, senza di me i miei compagni si sono comportati egregiamente. Il record di gol in Europa? Sto entrando nelle classifiche di questa società con grandi nomi. Sono contento e soddisfatto, il merito me lo prendo, ma lo divido con compagni, staff, tutti”.

