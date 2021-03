ROMA – Lazio pronta a giocare contro il Torino. Allenamento e dichiarazioni della vigilia di Inzaghi: tutto come sempre. Il caso Covid che riguarda i granata non fa cambiare i piani a Formello. E in attesa di una comunicazione ufficiale della Lega, la partita resta in programma. Ai microfoni di Lazio Style Channel, il tecnico Simone Inzaghi ha ammesso: “ Veniamo da una brutta sconfitta contro il Bologna. Eravamo partiti Advertisements Prepariamo la gara al meglio sapendo che le incertezze sono dietro l’angolo. Vogliamo voltare pagina. Abbiamo fatto tanto per stare con le migliori, adesso bisogna rimanerci. Lazzari? Aspettiamo gli esami, ha avuto questo problema dopo Bologna. Vedremo anche le condizioni degli altri che hanno giocato di più. Vogliamo prepara la partita contro il Torino nei migliori dei modi”.