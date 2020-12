DORTMUND – Un ultimo sforzo per arrivare agli ottavi. La Lazio non ha ancora centrato la qualificazione nonostante un ottimo cammino fin qui in Champions League. Manca un punto. Simone Inzaghi, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato: “C’è rammarico, su 5 partite abbiamo fatto 9 punti. Ci rimane la grandissima prestazione contro una squadra fortissima. Personalità, carattere in campo. Meritavamo ai punti qualcosa in più. Rimane la soddisfazione di aver giocato Advertisements

Ora il campionato

“Lavoriamo da cinque anni per la Champions. Abbiamo avuto qualche problematica per Covid e infortuni. In campionato anche le altre impegnate in Europa hanno qualche problemino. Il salto di qualità è tutto lì. Una squadra forte e con certezze, lascia da parte la Champions per 4 giorni e pensa allo Spezia. E in due giorni bisogna organizzare un’altra partita importante.”