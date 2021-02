ROMA – Vince ancora la Lazio. Sesta vittoria di fila, la banda di Inzaghi batte il Cagliari 1-0 e vola al quarto posto con la Roma. Nel post partita, ai microfoni di Sky Sport, il tecnico biancoceleste ha detto la sua: “ La voce sta leggermente meglio. È un mese che ho questo problemino, si risolverà presto. Stasera sapevamo che fosse una partita insidiosa, ma i ragazzi sono stati bravi, l’hanno interpretata Advertisements Davanti ci sono cinque colossi, ma la squadra sta bene. Se non perde soldati per strada ce la giochiamo alla grande”.

Lazio ambiziosa

“In difesa siamo migliorati nelle distanze, negli orientamenti, siamo più corti. Senza Acerbi, Leiva, Radu è normale incassare qualcosa. Ma se tutti stanno bene ce la giochiamo. Abbiamo grandi rimpianti. Con questo maledetto Covid sono cambiate le cose. L’anno scorso ci sono stati infortuni, ci giocavamo lo scudetto. Siamo rimasti, quest’anno, anche in 12-13. In campionato persi punti, ma ci siamo guardati in faccia, dovevamo rientrare. Serviva un filotto di risultati, ma il difficile ora è domenica. Perso terreno per colpa nostra, ma anche per altre situazioni”.

Advertisements

Il rinnovo

“C’è una trattativa per il rinnovo, l’ho letto con calma dopo che mi è stato consegnato tre giorni fa. Ieri sera l’ho guardato, il presidente ha fatto la sua offerta. C’è armonia.Siamo a buon punto. Lotito si è comportato bene, con i suoi tempi, certo. Ha fatto la sua offerta, secondo me siamo a buon punto”.