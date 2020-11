ROMA – Vince ancora la Lazio: battuto all’Olimpico lo Zenit per 3-1. Due gol di Immobile, gran rete di Parolo. I biancocelesti hanno un piede e mezzo agli ottavi di Champions League. Il tecnico Simone Inzaghi, nel post partita, ha commentato ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo fatto una ottima gara, non dimentichiamo che avevamo davanti un avversario forte, che da anni fa la Champions e che nel Advertisements Siamo andati oltre di ogni rosea attesa. Una cosa avevo chiesto ai ragazzi: dovevamo dare seguito alle belle partite e ai pareggi fatti in emergenza con Zenit e Bruges. Stasera era importante fare bottino nonostante le assenze di Milinkovic, Escalante, Strakosha che è tornato da poco”.

