Lazio a caccia degli ottavi

“C’è consapevolezza di giocarsi gli ottavi. É motivo di grande orgoglio, ma non c’è matematica, il calcio è imprevedibile. Essere tra le squadre imbattute in Champions è motivo d’orgoglio. Manca ancora qualcosa, ci meritiamo la qualificazione dopo partite importanti. Lo Zenit è una squadra di prima fascia, e l’abbiamo messa sotto vincendo. Guardiamo alla nostra partita senza calcoli. Sappiamo che c’è un’altra partita a Bruges, ma giochiamocela nei migliori dei modi, dipende da noi. A fine partita, certo, guarderemo anche il risultato dello Zenit. Vorremmo arrivare alla qualificazione domani sera, ce la giochiamo con le nostre armi”.

Lazio, le parole di Lucas Leiva

“All’andata grande partita contro il Dortmund, ma ora sarà diverso. Giocano in casa. Ci aspetta una partita difficile, ma se giochiamo come abbiamo fatto fino ad ora ci sono le chance per vincere. Poi aspettiamo di finire il girone. La squadra ha dimostrato di avere voglia, di avere un approccio perfetto. Continuiamo così. Con lo stadio pieno il Dortmund avrebbe più motivazioni, ma lo stesso per noi per fare bella figura. Ora è normale non avere spettatori. Troviamo le motivazioni giuste. Con il pubblico non sarebbe più difficile. Teniamo tanto al campionato. Con l’Udinese brutta gara. Prima di Dortmund, con la Sampdoria, altra sconfitta pesante. Ma la squadra è matura per gestire certe partite, niente scuse. Con l’Udinese abbiamo giocato male, ma non perché pensavamo alla Champions. La Lazio ha perso perché non meritava di vincere. Adesso è perfetto giocare con il Dortmund e rifarci”.