ROMA – La Juve in vantaggio meritato all’Olimpico in una partita combattuta, ma nel controllo dei bianconeri.

LA JUVE ORDINATA – La Juventus è schierata con due esterni puri (Cuadrado e Frabotta), Kulusevski che parte da destra per accentrarsi dietro le punte e Bentancur e Rabiot mediani. L’uomo chiave è Cuadrado, devastante sulla sua fascia, dove fa soffrire dannatamente Fares e Radu, in difficoltà sulle sue accelerazioni. Buono il

lavoro di Rabiot che cerca l’inserimento di prepotenza. Morata più di sciabola che di fioretto.è invece il solito

IL GOL DI CR7 – E’ CR7 a sbloccare il risultato: al 15′ Cuadrado salta Fares, scambia con Bentancur, guadagna il fondo, mette in mezzo e trova Ronaldo che la butta dentro dall’area piccola. E al 43′ colpisce la traversa. Mentre al 45′ batte una punizione che richiede una paratona di Reina.

LA LAZIO VOLITIVA – La Lazio reagisce con buona volontà, ma tanta imprecisione e un po’ di disorganizzazione dalla trequarti in poi, dove le azioni biancocelesti si sfarinano un po’. L’occasione migliore è al 21‘ con un assist di testa di Radu che Muriqi non aggancia di un soffio, mancando un facile appoggi in rete. Luis Alberto è chiaramente fuori condizione e questo limita molto la Lazio.

