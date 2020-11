FORMELLO – Luis Alberto e Lazzari non recuperano, sono positivi al Coronavirus e non ancora negativizzati dopo l’ultimo giro di tamponi. Inzaghi alle prese sempre con gli assenti. Non si allenano nella rifinitura della Lazio in vista dello Zenit, Djavan Anderson, Radu, Escalante, Lulic e Vavro (gli ultimi due non sono in lista Europa). Soliti Primavera aggregati. Si tratta di Furlanetto, Franco, Pica, Bertini e Czyz. Quest’ultimo ha già debuttato tra i grandi.

