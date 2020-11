ROMA – “L’aereo? Sì, ma poteva pagare noi. Comprano cose e non ci paga”. Ecco le parole di Luis Alberto arrivate da Twitch, durante una partita a FIFA 21. Il Mago della Lazio si è fatto uscire un commento sul velivolo che porterà i biancocelesti in giro per l’Italia e l’Europa. Messaggio chiaro e tondo rivolto al patron Lotito, che proprio oggi ha inaugurato il nuovo mezzo in pompa

Lo sfogo

Su Instagram poi, Luis Alberto ha scritto: “Tutto molto bello, ma quando ci prendiamo cura del dentro? Fingere…”. Altra frase diretta verso la proprietà biancoceleste. L’asso spagnolo recrimina alcune mensilità arretrate. In questo periodo di emergenza per via del Coronavirus, alcune società, sono in ritardo con gli stipendi. Una situazione che non piace a Luis.