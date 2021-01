Lazio-Parma, la cronaca

Ritmo lento, la Lazio tiene il pallone e a volte accelera, il Parma si rintana nella propria metà campo. Prima fiammata di Muriqi, chiamato a dare risposte: palo. Strakosha dall’altra parte spaventato da Brunetta, deviazione di Hoedt in angolo. Bis con il legno, il palo è sempre quello, questa volta lo colpisce Pereira con un bel diagonale di destro. Niente da fare. Per vedere il vantaggio biancoceleste bisogna attendere il 23’: cross di Pereira, colpo di testa di Parolo rimasto in avanti. Facile facile fare l’1-0 da solo in area ducale. Sul finale è Sprocati a provarci: Strakosha mette in angolo.

Il colpo Muriqi

Akpa Akpro, tra i più attivi, calcia da fuori. Colombi si allunga e para. Inzaghi toglie Pereira e Milinkovic per Correa, in campo dopo un mese, e Patric. Anche D’Aversa inserisce due giocatori: Brugman e Hernani in campo, fuori Cyprien e Dezi. I ritmi restano bassi. Entra pure Lulic, un anno dopo la sua ultima presenza (5 febbraio 2020). Al 71′, con il capitano, va dentro anche Marusic, fuori Fares e Lazzari. Un minuto dopo vera occasione per il Parma: Brunetta va di testa, Strakosha fa il miracolo, sulla ribattuta Mihaila colpisce la traversa. Avvisaglie, perché i ducali non mollano e trovano la giocata. All’83 filtrante per Mihaila che davanti a Strakosha non sbaglia e fa 1-1. Tutto riaperto: Muriqi la prende di testa, palo e schiena di Colombi. Autogol è la versione ufficiale, ma Vedat festeggia la liberazione. È 2-1 finale. Inzaghi vola ai quarti battendo un buon Parma.