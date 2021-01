il loro posto. Il test decisivo sarà effettuato in giornata masembra intenzionato a spedirli subito in campo. Per una squadra che ha subito 23 gol in 14 partite (media 1,64 ogni 90 minuti) il ritorno dei due leader è manna dal cielo. Reparto, quello difensivo, in costante difficoltà dall’inizio della stagione. Perché sedavanti rimane una garanzia, in campionato la Lazio ha collezionato appena 3 cleen-sheet (). Conin crisi, Inzaghi ha virato suche tuttavia ha alternato alti e bassi. Questo non è bastato per trovare continuità.

Passando al calciomercato, come in estate, occhio all’indice di liquidità. Tradotto: in base al parametro Figc, la Lazio potrà acquistare soltanto con la stessa modalità delle cessioni. Priorità alla fascia sinistra con fari accesi su Lulic. Se il capitano non darà segnali rassicuranti entro metà mese (non gioca ormai da un anno) il ds Tare cercherà il sostituto. I nomi monitorati sono quelli di Bradaric (Lilla), Romulo, Lazovic e Ricca. In difesa il sogno è Izzo ma per inserirlo in lizza, oltre che trovare un accordo non facile con Cairo, prima dovrebbe partire un altro elemento oltre Vavro. Il candidato appare Caicedo, richiesto dalla Fiorentina.