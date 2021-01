ROMA – La Lazio vede la zona Champions League da vicino. Quarta vittoria di fila consecutiva in campionato, i biancocelesti stendono il Sassuolo con i gol di Milinkovic e Immobile. In apertura la rete di Caputo per i neroverdi, che giocano comunque una buonissima partita e rimangono in alto in classifica. La Lazio si tuffa di nuovo nella Coppa Italia: c’è l’Atalanta. Doppia sfida con i ragazzi di Gasperini, da affrontare

Lazio-Sassuolo, la cronaca

Parte forte il Sassuolo con un paio di folate offensive, alla terza trova il gol. Imbucata per Caputo, che in area da solo stoppa e fredda Reina. Sono passati appena 6’. La Lazio si mette a giocare: senza Luis Alberto è più difficile, anche perché la pressione a centrocampo è tanta. Leiva marcato ad uomo, Akpa Akpro idem. Inzaghi chiede di giocare sulle fasce, Marusic e Lazzari iniziano a carburare. Poi al 25’ ecco l’incornata, da calcio d’angolo, di Milinkovic. È vincente: 1-1. Alla vigilia si prospettavano emozioni, il primo tempo rispetta i pronostici.

Sempre Immobile

De Zerbi toglie Defrel per Haraslin. Grande ritmo, poche emozioni. Al 66′ Inzaghi prova a cambiare le carte: Parolo e Caicedo per Patric (ammonito) e Correa. Il Sassuolo è messo benissimo in campo, i biancocelesti hanno poco spazio e serve inventare. Lo fa Marusic sulla fascia sinistra: palla dentro per il piatto di Immobile che non sbaglia. 2-1 al 72′, non è finita. Fuori Leiva e Lazzari per Lulic (al rientro anche in campionato) e Escalante. Pure il Sassuolo cambia: Boga e Lopez rilevano Traorè e Obiang. Trazione anteriore, si attacca a testa bassa. Fuori Immobile per Muriqi. Ultimi minuti di fuoco. Escalante ha il pallone del match point e lo sbaglia. L’arbitro fischia, i tre punti vanno alla Lazio.