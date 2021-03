ROMA – “Lo staff medico della S.S.Lazio comunica che il calciatore Manuel Lazzari, durante l’incontro di calcio Bologna-Lazio, ha riportato un trauma elongativo a carico del polpaccio destro. È stato da subito sottoposto agli accertamente alle cure e a costante monitoraggio clinico per valutare i tempi della ripresa dell’attività”. Questo il comunicato sulle condizioni dell’esterno biancoceleste, che rimarrà fuori per circa due settimane. Di sicuro non ci sarà contro Advertisements (sfida in programma sabato prossimo all’Allianz) e il Crotone (venerdì 12). Fievoli speranze per rivederlo in campo con il Bayern (17 marzo). Molto più probabile un suo ritorno contro l’Udinese, match in calendario il 21 marzo.