ROMA – La Lazio è pronta a ripartire per affrontare la stagione della maturità, con obiettivi ben precisi e un rinnovato entusiasmo. Anche se, in occasione del debutto in campionato sabato contro il Cagliari (ore 18 alla Sardegna Arena), Simone Inzaghi manderà in campo gli stessi calciatori della passata stagione. “I ragazzi hanno lavorato bene in queste settimane. Abbiamo avuto qualche problema nel reparto arretrato, quindi partiremo con gli stessi dell’anno scorso, più Reina ed Escalante che sicuramente ci daranno una mano – conferma il tecnico biancoceleste nella conferenza stampa della vigilia -. Sarà una stagione complicata, ma vogliamo ricominciare il nostro cammino. L’anno scorso è stata una stagione esaltante terminata con il ritorno in Champions League dopo 14 anni. Non mi pongo obiettivi e sono fiducioso. Probabilmente avremmo voluto un altro inizio anche a livello di calendario. Avremo le prime tre giornate in grandissima emergenza, ma non deve essere un alibi. Contro il Cagliari sarà una gara intensa e difficile. E’ una squadra di valore con un bravissimo tecnico”.

Striscione Ultras contro Lotito: ‘False promesse e mediocrità’

Sul fronte mercato c’è stata qualche polemica nell’ambiente perché la qualificazione in Champions aveva illuso la tifoseria che si aspettava un mercato di alto livello e acquisti di un certo spessore. A poche ore dall’esordio di Cagliari, il mercato della Lazio è fermo a 5 nuovi giocatori: Reina ed Escalante, arrivati a parametro zero, il mediano Akpa Akpro, preso dalla Salernitana (altro club del presidente Claudio Lotito), Muriqi, attualmente in Turchia, e Fares, non ancora ufficializzato. Colpi che non sembrano aver soddisfatto la maggior parte della tifoseria, che proprio in giornata ha contestato pesantemente l’operato del patron della Lazio con uno striscione apparso in zona Ponte Milvio. Il messaggio degli Ultras è inequivocabile: “False promesse e mediocrità. Il calciomercato è il solito scempio. Fuori il mercante dal tempio”.

Inzaghi: “Per il mercato c’è ancora tempo”

Sull’argomento, comunque, l’allenatore piacentino non sembra essere troppo preoccupato per il momento. “Mercato? C’è ancora tempo. Lo ha ribadito anche il presidente in un’intervista che non sarà un problema aiutare questa squadra. Le partite sono tante e gli infortuni si sono ripresentati anche quest’anno e ci penalizzano. Abbiamo solo tre giocatori in difesa, più Armini a cui va dato tempo per crescere. Voglio che sia un grande anno per la Lazio. In questo momento avrei voluto essere più avanti nell’inserimento dei nuovi. Muriqi è un ottimo acquisto, ma ora è in Turchia a causa del coronavirus”.

“Leiva e Milinkovic pronti per Cagliari”

Anche Wesley Hoedt, atterrato nel tardo pomeriggio a Fiumicino, è atteso a Formello nelle prossime ore. Il difensore ex Southampton è stato ripreso in prestito su richiesta dello stesso Inzaghi e sabato sosterrà le visite mediche. “E’ un ragazzo che conosce il nostro club e potevamo prenderlo senza aspettare, ma anche lui non si allena al 100% da tanto tempo. Dobbiamo essere bravi a prendere quello che offre il mercato. Ora siamo in difetto di numero quindi vogliamo migliorarci sempre”. Dissipati, invece, i dubbi di formazione: “Leiva e Milinkovic? Sono pronti per domani. Milinkovic ha dovuto saltare due amichevoli per un problema rimediato in nazionale, ma potrà giocare dal primo minuto”. In ogni caso, dalla Scarpa d’Oro Immobile al ritrovato Lucas Leiva, tutti hanno voglia di ripetere la favolosa scorsa stagione evitando gli errori che hanno frenato la squadra nel post-lockdown: infortuni permettendo, la speranza è che possa essere proprio Cagliari il punto da dove ricominciare.



