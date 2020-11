ROMA – “Per quanto riguarda la Procura di Avellino la notizia non ha fondamento processuale: non ci sono ancora i risultati del lavoro che sta svolgendo il consulente da noi nominato. I risultati si sapranno solo al deposito della relazione del consulente tecnico della Procura”. Queste le parole, rilasciate all’ANSA, del procuratore facente funzioni di Avellino, Vincenzo D’Onofrio, sulla vicenda dei tamponi dei giocatori della Lazio sulla

Advertisements

Advertisements

quale la Procura ha aperto un’inchiesta e chiesto che fossero riprocessati all’ospedale Moscati di Avellino dopo aver nominato un perito d’ufficio. In un primo momento si era parlato di test negativi per Immobile e Leiva, positivo per Strakosha.