TORINO – Profonda amarezza per Urbano Cairo nell’apprendere la decisione della Lega Serie A di non rinviare Lazio-Torino , in programma oggi pomeriggio alle 18.30. “Si commenta da sola”, dichiara il presidente granata a un’ora dal formale fischio d’inizio.

Cairo: “E’ evidente che faremo ricorso”

"Io non credo che il calendario del campionato di serie A si difenda ignorando le realtà sostiene Urbano Cairo. "Adesso vediamo cosa succede. E' evidente che faremo ricorso. Faremo tutti i ricorsi possibili", continua il numero uno granata. "Noi non possiamo muoverci da Torino, è una cosa lampante". Se me lo aspettavo? Mi aspettavo le cose logiche, se fai uno più uno non devi fare mille passaggi per arrivare a due."

