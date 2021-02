Il focolaio granata non si è affatto arrestato, purtroppo: nuovo contagio tra i giocatori. Di conseguenza, con tutti i calciatori del Torino bloccati a casa o in isolamento (quelli con il Covid) o in quarantena (i negativi), è stata alla buon’ora rinviata la partita in programma martedì tra Lazio e Torino? No. E potrebbe anche non venir mai rinviato un bel niente, a differenza di quanto successo per Torino-Sassuolo (in

calendario per venerdì 26 febbraio e spostata al 17 marzo). Conseguenza, allo stato attuale:(con i negativi “reduci” o con la Primavera in toto), il giudice sportivo si ritroverebbe costretto ad assegnare la, ma, presumibilmente, senza infliggere(più avanti spiegheremo perché). E volete conoscere il meteo, con in ballo i club di(da anni acerrimi rivali in ogni campo, in testa la politica sportiva) e con in mezzo la Lega di Serie A in funzione di arbitro?. Detto solo en passant, Lotito è anche un consigliere di Lega.