Lazio-Torino si recupera il 18 maggio. Lo ha deciso la Lega di A in un Consiglio convocato per discutere sul tema.

Caso

—

La sfida tra le squadre di Lotito e Cairo si sarebbe dovuta giocare il 2 marzo, ma era stata rinviata dopo che l’Asl di Torino aveva fermato i granata in seguito ad un focolaio Covid in squadra. Il Torino aveva quindi deciso di non presentarsi all’Olimpico. La Lazio ha presentato ricorso al Collegio di garanzia del Coni contro la decisione di non infliggere il 3-0 a tavolino al Toro per la scelta di non presentarsi: la mozione verrà discussa il 13 maggio, 5 giorni prima la disputa della partita.