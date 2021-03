TORINO – Sulla questione Lazio-Torino è intervenuto il legale del club granata Eduardo Chiacchio a Radio Punto Nuovo: “Non ci sarà il 3-0 a tavolino stasera? No, assolutamente. Ci auguriamo che il giudice sportivo non applichi la sanzione della sconfitta a tavolino, ma consenta di giocare”. Con il blocco predisposto dall’Asl, se il Torino fosse partito sarebbe stato penalmente perseguibile, questo il pensiero dunque del legale granata: “Penso che non Advertisements Gravina ieri ha chiarito la situazione. Peccato che i vertici della Lega con un consiglio d’urgenza abbiano invece deciso diversamente. Ieri sera si sarebbe potuta dare un’immagine diversa del calcio italiano e per queste situazioni antipatiche che purtroppo si ripetono in continuazione”. Intanto si pensa al ricorso con Chiacchio che spiega: “Per ogni ricorso è necessario che la società faccia arrivare un preannuncio. Oggi abbiamo inviato anche una Pec alla Lazio per informarla. Si tratta di un atto formale, ma indispensabile perché possa essere inviata la procedura di ricorso. Senza il preannuncio il ricorso sarebbe dichiarato inammissibile”.